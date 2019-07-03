Экс-председателю курского комитета ЖКХ предъявили обвинение по делу о тусклых фонарях
Расторгнуть этот злосчастный контракт удалось совсем недавно, да и то по решению суда. А уголовное дело возбудили в ноябре 2017-го по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Сейчас экс-чиновник благополучно трудится на посту руководителя муниципального предприятия «Гортеплосеть». На работу туда он перешёл буквально за месяц до возбуждения уголовного дела.
Сегодня врио губернатора Роман Старовойт проверит уровень освещённости курских улиц. Ранее он уже возмущался по поводу тусклых фонарей.