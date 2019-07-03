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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области 20-летняя девушка на мопеде сбила 7-летнего велосипедиста

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В Обояни Курской области 2 июля произошла авария с участием двух двухколёсных транспортных средств. В результате пострадал ребёнок. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 20.30 возле д.№37 по ул. Река Обоянка  столкнулись мопед, на котором ехала 20-летняя девушка и двигавшийся во встречном направлении по краю проезжей части 7-летний велосипедист. Пострадали оба участника ДТП, а также 21-летняя пассажирка мопеда. Они с ранениями различной степени тяжести обратились в местную больницу.
Отмечается, что девушка на мопеде не имеет права управления ТС.
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