В Курской области 20-летняя девушка на мопеде сбила 7-летнего велосипедиста

В Обояни Курской области 2 июля произошла авария с участием двух двухколёсных транспортных средств. В результате пострадал ребёнок. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 20.30 возле д.№37 по ул. Река Обоянка столкнулись мопед, на котором ехала 20-летняя девушка и двигавшийся во встречном направлении по краю проезжей части 7-летний велосипедист. Пострадали оба участника ДТП, а также 21-летняя пассажирка мопеда. Они с ранениями различной степени тяжести обратились в местную больницу.Отмечается, что девушка на мопеде не имеет права управления ТС.