В Курской области предприниматель хотел перевезти товары через госграницу, а подставил под статью себя и полицейского

В Курской области будут судить индивидуального предпринимателя, которого обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника).Как установило следствие, в марте этого года коммерсант обратился к знакомому полицейскому с просьбой посодействовать в получении информации о расположении пограничных нарядов вдоль границы. Пообещал вознаграждение. Бизнесмен хотел незаконно перевезти товары и грузы через государственную границу России в обход пунктов пропуска.Выступая от имени ИП, полицейский предложил оперуполномоченному погрануправления за взятку в 18 тыс. руб. предоставить интересующую информацию. Пограничник оказался не таким продажным и о поступившем предложении сообщил руководству.Посредника в передаче взятки задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в суд.А сотрудника полиции, выступившего в качестве посредника в передаче взятки, уволили из органов внутренних дел.