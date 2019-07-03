Опросы». Участие в нём может принять любой пользователь, зарегистрированный на портале.Голосование по выбору названия курского аэропорта продлили до 16 июля. Онлайн-голосование идёт на цифровой платформе «Действуем вместе» в разделе «
Аэропорту предлагается присвоить имя одного из известных земляков: композитора Георгия Свиридова, художника Александра Дейнеки, писателя Аркадия Гайдара, астронома Фёдора Семёнова, учёного-геоботаника Василия Алёхина, политика Никиты Хрущёва, инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича, художника Казимира Малевича, скульптора Вячеслава Клыкова или актёра Михаила Щепкина.