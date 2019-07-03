Жителям Рыльска, пострадавшим от урагана, выплатили компенсацию
По поручению врио губернатора из Фонда развития Курской области выделили 462 тыс. рублей для выплаты компенсаций жителям частных домов. Рыляне уже получили все выплаты в полном объёме.
Также пострадали кровли многоквартирных домов по ул. Ворошилова, 76 – 70% ущерба – и ул. Р. Люксембург, 62 – 20%. После заключения Фондом капитального ремонта договора на 4,2 млн рублей с подрядчиком сразу же началась работа. На данный момент ремонт уже завершился. По словам главы Рыльска Дмитрия Великодного, в следующем году планируется благоустроить прилегающую к этим домам территорию.