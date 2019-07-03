Жителям Рыльска, пострадавшим от урагана, выплатили компенсацию

9 мая в Рыльском районе и Рыльске Курской области ураганный ветер частично повредил несколько частных и многоквартирных домов, а также фермерское хозяйство. Среди жителей пострадавших не было. Последствия разгула стихии оперативные службы устранили в кратчайший срок. Однако потребовался ремонт 15 домов в Рыльске и двух в Рыльском районе.По поручению врио губернатора из Фонда развития Курской области выделили 462 тыс. рублей для выплаты компенсаций жителям частных домов. Рыляне уже получили все выплаты в полном объёме.Также пострадали кровли многоквартирных домов по ул. Ворошилова, 76 – 70% ущерба – и ул. Р. Люксембург, 62 – 20%. После заключения Фондом капитального ремонта договора на 4,2 млн рублей с подрядчиком сразу же началась работа. На данный момент ремонт уже завершился. По словам главы Рыльска Дмитрия Великодного, в следующем году планируется благоустроить прилегающую к этим домам территорию.