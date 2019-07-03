42 курских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

42 курских выпускника в этом году набрали максимально возможные 100 баллов по итогам ЕГЭ. Двое из них стали стобалльниками сразу по двум предметам – по русскому языку и химии. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с выпускниками общеобразовательных учреждений региона.Глава региона поздравил выпускников с отличными результатами, поинтересовался дальнейшими планами ребят и пожелал успехов будущим студентам.В ходе встречи выпускники поделились своими планами и рассказали о выборе высших учебных заведений и факультетов. Также участники мероприятия поговорили о конкурентоспособности вузов, востребованности некоторых специальностей и судьбе отдельных профессий в условиях цифровой экономики.Напомним, результат государственной аттестации этого года превзошёл прошлогодний. Ранее в Курской области было 26 выпускников, набравших по итогам ЕГЭ 100 баллов. При этом Курская область входит в двадцатку регионов с максимальным уровнем поступления выпускников школ в высшие учебные заведения.