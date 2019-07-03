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Завтра часть Курска останется без холодной воды

Завтра часть Курска останется без холодной воды

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Завтра, 4 июля без холодной воды останутся Железнодорожный округ Курска и часть Центрального. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы. 

С 8 утра и до 6 вечера будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожном округе полностью и центральной части города: от улиц Никитской и Красный Октябрь до улиц Александра Невского и Сосновская. В зону отключения попадают улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Максима Горького, Володарского, Семёновская, Халтурина и прилегающие, а также Карла Маркса, 12, 14-33, 47, 51, Никитская, 4, 4-б, 6, 8, и Ломакина, 1, 3.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

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