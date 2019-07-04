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В Курской области самогонщик предлагал участковому взятку

В Курской области самогонщик предлагал участковому взятку

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В Курской области под суд идёт 67-летний житель одной из деревень Медвенского района. Он пытался дать взятку участковому.

На мужчину был составлен административный материал по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ – «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам». Днём 5 июня пенсионер, не желая отвечать по закону, передал участковому уполномоченному полиции в качестве взятки 15 000 рублей за уничтожение этого протокола. Всё происходило в доме самогонщика. Полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Теперь горе-предпринимателю придётся ответить перед судом, но уже за другое деяние.

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