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В Курской области стартовала уборка зерновых

В Курской области стартовала уборка зерновых

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В Курской области стартовала уборка зерновых культур. К жатве приступили хозяйства Беловского, Глушковского, Суджанского и Обоянского районов. В этом году агропромышленный комплекс области вступает в уборку зерновых культур на неделю раньше, чем в прошлом и на две недели раньше по сравнению со среднемноголетними сроками.

Всего предстоит убрать 964 тыс. гектаров зерновых культур, в том числе 800 тыс. гектаров хлебов ранних сроков уборки, из них 518 тыс. га озимой и яровой пшеницы, 255 тыс. га ячменя, 27 тыс. га других ранних зерновых культур (овса, гороха). По предварительным данным производство зерна в области прогнозируется на уровне 4,8 млн тонн при урожайности около 50 центнеров с гектара.

Как отметил заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв, первые обмолоты озимой пшеницы сорта «Ермак» показывают урожайность более 50 центнеров с гектара.

«Мы рассчитывали на более высокий урожай, поскольку в хозяйствах области для этого были приняты все меры. В оптимальные сроки проведен сев яровых культур, выполнен весь комплекс мероприятий по уходу за посевами. Для проведения уборки зерновых культур подготовлено 2700 зерноуборочных комбайнов. Это позволит ежесуточно убирать в дни массовой уборки около 40 тыс. гектаров и за 20-22 рабочих дня завершить обмолот ранних зерновых культур», подчеркнул Алексей Золотарёв.

На полях в Беловском районе уборка зерновых идёт уже второй день. В поле вышло 15 комбайнов, которые могут убирать 600 га ежедневно. Здесь внедряют новые технологии, чтобы получить урожайность озимых не менее 8 тонн с гектара.
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