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В Курской области пьяный автомобилист врезался в стоящий ВАЗ

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В Рыльском районе Курской области по вине пьяного водителя пострадала женщина. 

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 4 июля примерно в 1.20 возле д.№23 по ул. Красная с. Ивановское. Там стоял ВАЗ-21099. За рулём был 28-летний водитель, рядом с ВАЗом находилась 31-летняя женщина.  В это время со встречной полосы в отечественную легковушку влетел «Фольксваген Пассат», которым управлял 22-летний автомобилист, находясь в состоянии алкогольного опьянения.  

В результате ДТП пострадала женщина, находящаяся возле ВАЗа, её с ранениями доставили в рыльскую райбольницу.

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