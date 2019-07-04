В Курской области пьяный автомобилист врезался в стоящий ВАЗ

В Рыльском районе Курской области по вине пьяного водителя пострадала женщина.Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 4 июля примерно в 1.20 возле д.№23 по ул. Красная с. Ивановское. Там стоял ВАЗ-21099. За рулём был 28-летний водитель, рядом с ВАЗом находилась 31-летняя женщина. В это время со встречной полосы в отечественную легковушку влетел «Фольксваген Пассат», которым управлял 22-летний автомобилист, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В результате ДТП пострадала женщина, находящаяся возле ВАЗа, её с ранениями доставили в рыльскую райбольницу.