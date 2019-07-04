В Курскэнерго в торжественной обстановке открыли шестой сезон студенческих отрядов

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошло торжественное открытие шестого сезона студенческих отрядов. В этом году ряды стройотряда «Энергетик» пополнили 14 студентов Юго-Западного государственного университета, Дмитриевского сельскохозяйственного техникума, Курского монтажного техникума, Курского железнодорожного техникума – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Курск.В мероприятии приняли участие руководители Курскэнерго, представители Совета ветеранов и Совета молодежи филиала, вузов-партнеров, а также Комитета образования и науки Курской области. Открыл встречу заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский. Он вручил ребятам Трудовые путевки, и пожелал успешной и интересной трудовой деятельности на объектах Курскэнерго, а также выразил надежду увидеть их в рядах сотрудников филиала после окончания учебы.Качественную подготовку квалифицированных кадров в Курскэнерго отметил заместитель председателя Комитета образования и науки Курской области Игорь Лагутин. «Это важная работа, которая позволяет создать кадровый резерв для предприятия, а учебным заведениям помогает найти работу для талантливых студентов», - подчеркнул он.Частый гость Курскэнерго - заведующий кафедрой «Электроснабжение» ЮЗГУ Алексей Горлов. Между предприятием и учебным заведением многолетние партнерские отношения. «Наши студенты не первый год получают практические навыки на энергообъектах Курскэнерго в составе стройотряда. Все это благодаря руководству и наставничеству опытных специалистов предприятия», - отметил он.Помимо этого перед ребятами выступили выпускники стройотряда «Энергетик» прошлых лет, которые уже трудятся на различных должностях в Курскэнерго. Они рассказали, как работа в составе студенческого отряда помогла им получить нужные навыки и знания, чтобы уверенно чувствовать себя в коллективе энергетиков.Не обошлось и без творческих сюрпризов: начальник отдела разработки и выдачи технических условий Александр Таратин исполнил для присутствующих песню собственного сочинения «Инженерная лирическая».Совет молодежи филиала подготовил тематический квест. Развлекательная игра состояла из трех этапов: ребятам было необходимо разгадать ребусы и сложные загадки, чтобы найти ключи от двери, где для них было спрятано специально послание.Ответом стройотрядовцев стал тематический флешмоб под песню «Яростный стройотряд».Завершилось открытие сезона стройотряда 2019 совместной поездкой в музей им. Н.В. Плевицкой.Сезон студенческих строительных отрядов продлиться с 1 июля по 31 июля. После прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, а также ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка, ребята приступят к работе на объектах филиала.