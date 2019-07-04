В Курске родители умершего в больнице ребенка говорят о врачебной ошибке

ТАКТ".В Курске у семьи случилась трагедия - двухлетний ребенок умер в стенах областной клинической инфекционной больницы. Началось все с обычного ОРВИ. В ходе лечения обнаружились проблемы с внутренними органами, которые, несмотря на усилия реаниматологов, привели к летальному исходу. Об этом сообщает телеканал "
В «Семашко» родители обратились, когда назначенное лечение ОРВИ не дало результата. У мальчика была температура и рвота. Дежурный врач приемного отделения отправил на консультацию к хирургу во вторую детскую больницу. С неутешительными результатами УЗИ - зернистость печени и увеличенная селезенка, родители вновь отправились в «Семашко». Там, по их словам, врач, не заглянув в медкарту, положил ребенка в больницу с прежним диагнозом - ОРВИ. Мама мальчика утверждает, что предупредила медиков об аллергической реакции.
Татьяна Столярова, мать ребенка: «В 11 часов ночи нас положили в больницу. В 11:30 сделали укол в процедурной. Укол цефтриаксона с лидокаином. Об этом я узнала от медсестры. В час ночи ребенок стал покрываться сыпью и уже перестал спать».
Утром укол от аллергии, а вечером ребенка отправили в реанимацию - рассказывают родители.
Татьяна Столярова, мать ребенка: «На следующий день нам сказали - молитесь. У ребенка до 27 числа отказ всех органов. Спасти его так и не удалось. На сегодня пишут, что умер от гепатита неизвестного происхождения».
Мать и отец уверены - имела место фатальная врачебная ошибка, которую, подозревают, пытаются скрыть.
Татьяна Столярова, мать ребенка: «В 10 часов вечера, после смерти ребенка, поликлиника №3 хотела изъять карту. Мы ее не отдали. Она в данный момент находится у нас на руках».
Родители намерены обратиться в следственный комитет. Обращаются также к врио губернатора, чтоб тот взял ситуацию под личный контроль.
В свою очередь в областной клинической инфекционной больнице отмечают - у них нет врачей, которые бы хотели навредить пациенту, особенно ребенку. Свои соображения касательно обстоятельств смерти мальчика и обвинений со стороны родителей медики пока не высказывают. Ждут результатов служебного расследования.
Татьяна Гришакова - исполняющий обязанности главного врача по лечебной работе: «В данный момент проводится служебное расследование по этому случаю. И пока нет окончательного исследования гистологического, а оно будет готово через 2-3 недели, судить о врачебной ошибке мы сейчас не можем. Когда будет полностью готово заключение, патологоанатомическое, тогда мы уже будем выносить решение».
О проведении уже ведомственной проверки рассказали в областном комитете здравоохранения.
Владимир Анцупов, председатель комитета здравоохранения Курской области: «Будут задействованы независимые эксперты, будет издан приказ соответствующий, будет изучена вся медицинская документация, которая есть у ребенка. Как на амбулаторном этапе жизни, так и в стационаре. Будут независимые эксперты, не сотрудники инфекционной больницы. Если будут выявлены те или иные нарушения, то будут приняты управленческие решения относительно тех лиц, которые оказывали медицинскую помощь».