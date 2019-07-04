В Курске специалисты смогут управлять временем включения и выключения светильников с планшета

В среду поздно вечером врио губернатора Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев проверили качество уличного освещения. Прошлись по паркам и скверам, по улицам и площадям.Роман Старовойт отметил, что сейчас всё очень печально: лампы тусклые, фонарей мало, город погружён во тьму.Роман Старовойт: "Нам стыдно за то, что город находится в таком виде ночью. С этим связана и безопасность, и развитие малого и среднего бизнеса".Причина - длительный судебный процесс городской администрации с недобросовестным подрядчиком - «АйТи энергофинанс». Судебные тяжбы шли несколько месяцев. В течение этого времени компания выключила и не обслуживала часть светильников. Сейчас заключено мировое соглашение, удалось досрочно на полгода расторгнуть контракт, тем самым сэкономить городскому бюджету 200 млн. рублей.3 июля объявлен конкурс по выбору нового подрядчика на ближайшие 7 лет. Уже к началу сентября на 19 основных улицах города появятся новые светильники. А специалисты смогут дистанционно управлять временем включения и выключения светильников и их мощностью прямо с планшета. Также в автоматическом режиме будет подаваться информация о перегоревших лампах, что позволит оперативно их менять. К концу года в Курске заменят почти 26 тысяч светильников на светодиодные, более мощные и надёжные. Они будут светодиодными в отличие от сегодняшних натриевых ламп. Это позволит в 2 раза уменьшить потребление энергии и в 2 с лишним раза увеличить освещённость. Максимальная цена контракта 998 миллионов рублей.Виктор Карамыщев: "Этому предшествовала очень серьезная и кропотливая работа по разработке технического задания, чтобы не повторить предыдущие ошибки, когда, например, были заложены нормы освещённости, не соответствующие нормативам города и жилых зон. Техзадание выверено, оно прошло экспертизу специалистов ЮЗГУ. Причём на этот раз нами даже заложено некоторое превышение по уровню освещённости".Кстати, уже сейчас в тестовом режиме новые фонари установлены в парке возле ДК Железнодорожников, - отметил мэр города."Кроме того, я считаю, что необходимо делать город не только безопаснее, но и приятнее для вечерних прогулок. Один из способов — архитектурная подсветка зданий. Пока мы начали с «сердца города» - Красной площади. К концу июля также загорится огнями и железнодорожный вокзал. Надеюсь, что к нашей инициативе подключатся и предприниматели, и федеральные учреждения. Курск должен быть красивым!" - заключет Роман Старовойт на своей официальной странице в соцсети.