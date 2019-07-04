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Специалисты Курскэнерго заключили свыше двух тысяч договоров на оказание дополнительных услуг за пять месяцев этого года

Специалисты Курскэнерго заключили свыше двух тысяч договоров на оказание дополнительных услуг за пять месяцев этого года

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по оказанию клиентам дополнительных услуг за пять месяцев 2019 года. За отчетный период филиал заключил с потребителями 2224 договора на оказание дополнительных услуг.

Наибольшей популярностью у жителей Курской области пользуются услуги по установке и замене приборов учета электроэнергии. С начала года филиал выполнил более одной тысячи данных заявок.

Вырос спрос на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). Услуга включает в себя выполнение филиалом по заявке клиента полного комплекса работ от точки присоединения до энергопринимающих устройств потребителя (разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, проведение необходимых испытаний электрооборудования, подготовку технического отчета и т.д). За пять месяцев этого года специалистами Курскэнерго было исполнено более 400 договоров «Сопровождения ТП».

Стабильно высоким остается спрос у потребителей и на такие дополнительные услуги Курскэнерго, как проектирование и строительство объектов энергетики, вынос сетей на общую территорию, техническое обслуживание и развитие сетей наружного освещения, испытания и диагностика энергооборудования, оперативно-техническое обслуживание, ремонт электрических сетей и электрооборудования. Всего за отчетный период заключено более 300 таких договоров

Все необходимые работы по оказанию дополнительных услуг в Курскэнерго проводятся квалифицированным персоналом в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых допуслуг.

Информацию об услугах Курскэнерго можно получить в специальном разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru, по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, в офисах обслуживания потребителей филиала.


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