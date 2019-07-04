Специалисты Курскэнерго заключили свыше двух тысяч договоров на оказание дополнительных услуг за пять месяцев этого года

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по оказанию клиентам дополнительных услуг за пять месяцев 2019 года. За отчетный период филиал заключил с потребителями 2224 договора на оказание дополнительных услуг.Наибольшей популярностью у жителей Курской области пользуются услуги по установке и замене приборов учета электроэнергии. С начала года филиал выполнил более одной тысячи данных заявок.Вырос спрос на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). Услуга включает в себя выполнение филиалом по заявке клиента полного комплекса работ от точки присоединения до энергопринимающих устройств потребителя (разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, проведение необходимых испытаний электрооборудования, подготовку технического отчета и т.д). За пять месяцев этого года специалистами Курскэнерго было исполнено более 400 договоров «Сопровождения ТП».Стабильно высоким остается спрос у потребителей и на такие дополнительные услуги Курскэнерго, как проектирование и строительство объектов энергетики, вынос сетей на общую территорию, техническое обслуживание и развитие сетей наружного освещения, испытания и диагностика энергооборудования, оперативно-техническое обслуживание, ремонт электрических сетей и электрооборудования. Всего за отчетный период заключено более 300 таких договоровВсе необходимые работы по оказанию дополнительных услуг в Курскэнерго проводятся квалифицированным персоналом в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых допуслуг.Информацию об услугах Курскэнерго можно получить в специальном разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru, по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, в офисах обслуживания потребителей филиала.