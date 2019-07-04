Более чем на 12% снизилось количество несчастных случаев на МЖД в первом полугодии 2019 года

Более чем на 12% снизилось количество несчастных случаев на МЖД в первом полугодии 2019 годаОднако железнодорожники обеспокоены количеством нарушающих правила пешеходов. С начала года для предотвращения несчастных случаев машинисты применили экстренное торможение около 1 тыс. раз, а инфраструктурные бригады устранили более 3,5 тысяч квадратных метров проломов в ограждении путиНа Московской железной дороге сохраняется положительная тенденция снижения количества несчастных случаев с людьми. В январе – июле 2019 года в результате нарушения правил безопасного поведения на железной дороге со стороны пешеходов было травмировано 414 человек, что на 65 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество смертельных происшествий сократилось на 28 случаев.Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.Заметное улучшение ситуации достигнуто в таких непростых субъектах РФ, как Москва и Московская область – на 7 и 49 несчастных случаев меньше соответственно. В этих регионах очень плотное и интенсивное движение поездов, а вдоль железной дороги расположено большое количество густонаселенных районов, строятся новые жилые кварталы, включая точечную застройку рядом с путями, и объекты коммерческой недвижимости.Также количество происшествий снижено в Курской (на 3 случая меньше), Смоленской (на 2), Рязанской (на 1) и Брянской (на 1) областях.С начала года локомотивные бригады пригородных поездов применили около 1 тыс. экстренных торможений, чтобы предотвратить наезд на людей, нарушивших правила безопасного поведения и находившихся на путях. Кроме того, бригады железнодорожников, контролирующие целостность специального ограждения пути, в общей сложности устранили более 3,5 тысяч квадратных метров несанкционированных проломов. Причем проломы возникают в местах, где существуют пешеходные настилы, тоннели и мосты.Тревогу вызывает активизировавшиеся летом «зацеперы» и «руферы». В основном таким нелегальным экстримом, опасным для жизни и здоровья, занимаются подростки. С начала года на МЖД при проезде на крыше поезда электротоком были травмированы 2 человека, в том числе один смертельно.