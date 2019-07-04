Сеть муниципальных цифровых кинотеатров Курской области – в пятерке лидеров ЦФО

Руководители Курского кинофонда приняли участие в рабочем совещании по вопросу развития кинопоказа в малых городах России, которое провел лично Министр культуры Владимир Мединский в Российском Фонде культуры на Гоголевском бульваре в Москве 2 июля. По итогу озвученных результатов программы кинофикации за период 2015-2019 гг. Курская область удерживает лидирующие позиции среди регионов ЦФО, а курчатовский кинозал «Неон» занял пятое место по объему кассовых сборов после кинотеатров Московской, Владимирской и Ивановской областей и третье по числу зрителей - после кинотеатров Московской и Владимирской областей.По линии федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии («Фонда кино») в нашем регионе с 2016 года было модернизировано 13 муниципальных кинозалов на общую сумму 65 миллионов рублей (по 5 миллионов на каждый кинотеатр). В целом в нашей стране по программе кинофикации за период с 2015 года открыто 789 цифровых кинозалов, на муниципальную сеть Центрального Федерального округа приходится 127 из них. В общей же сложности Курская область с 2015 года подала в Фонд кино 29 заявок на модернизацию кинотеатров своей сети, одобрено из которых до 2019 года было чуть меньше половины - 13. В этом году поддержку получат еще три кинозала нашей области.По итогам двух кварталов 2019 года Курская область оказалась в пятерке лидеров среди регионов ЦФО по трем из пяти анализируемых показателей. Так, уступив только Московской и Воронежской областям и обогнав Белгородскую, заняла третье место по числу зрителей отечественных фильмов с показателем почти 500 тысяч человек. А в рейтинге «Пять лучших кинозалов ЦФО» курчатовский «Неон» стал третьим по числу зрителей – 23 205 человек – и пятым по объему сборов с показателем почти 4 миллиона рублей. Цифровой кинозал «Неон» был открыт в сентябре 2017 года.Программа поддержки кинозалов в населенных пунктах России с численностью населения до 500 человек разработана в целях обеспечения равномерного доступа россиян к произведениям киноискусства, увеличения доли российского кино в прокате. Причиной ее запуска стал непозволительно низкий уровень кинофикации нашей страны. Согласно данным экспертов, 40% населения России не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам. Начиная с 2019 года, мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек включены в национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг.Всего цифровых кинотеатров, модернизированных за период с 2011 года, в курской киносети 16, три курских из них – «Сказка», «Родина» и «Юность» - прошли процедуру обновления по инициативе бывшего главы Курска Николая Овчарова за счет средств муниципального бюджета.