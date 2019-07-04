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Болельщикам курского «Авангарда» предложили написать новогодние письма

Болельщикам курского «Авангарда» предложили написать новогодние письма

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Вспомните: «На улице мороз, под батареей сушится обувь, в кружке — горячий чай, стол, лампа, детский плохо разборчивый почерк и безграничная вера в мечту, Деда Мороза, чудеса и праздник»... Такое сообщение появилось в официальной группе курского «Авангарда» ВКонтакте.

Мы знаем, что болельщики "Авангарда" тоже верят в чудеса из года в год, из сезона в сезон. И на этот раз у нас с вами тоже есть возможность написать письмо-поздравление, письмо-напутствие, письмо-пожелание на Новый футбольный год нашим игрокам и нашим тренерам, - поясняют в клубе. 
На матче с «Ротором» будет работать специальный почтовый ящик, в который можно опустить письмо. После все послания передадут главному тренеру Мурату Искакову, а он выберет лучшие, авторы которых и получат новофутбольноГодные подарки!
Кстати, матч 7 июля пройдёт под девизом "С новым футбольным годом!". Начало в 6 вечера.

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