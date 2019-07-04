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Между Москвой и Курском начал курсировать поезд «выходного дня»

Между Москвой и Курском начал курсировать поезд «выходного дня»

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Для удобства пассажиров холдинг «РЖД» увеличил количество пассажирских поездов между Москвой и Курском.

28 июня начал курсировать поезд «выходного дня» №233/234. Железнодорожники разработали удобный график: из Москвы в Курск поезд №233 отправляется в пятницу ночью (в 23:30) и прибывает в субботу утром ( в 7:43), а в обратном направлении №234 – в воскресенье вечером (в 20:11) и прибывает в столицу в понедельник утром (в 6:00). В пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Свобода, Золотухино, Поныри, Малоархангельск, Глазуновка, Змиевка, Орёл, Мценск, Скуратово, Серпухов и Тула-1.

Поезд будет курсировать до 15 сентября. 

Напомним, оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД».
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