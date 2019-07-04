Между Москвой и Курском начал курсировать поезд «выходного дня»
28 июня начал курсировать поезд «выходного дня» №233/234. Железнодорожники разработали удобный график: из Москвы в Курск поезд №233 отправляется в пятницу ночью (в 23:30) и прибывает в субботу утром ( в 7:43), а в обратном направлении №234 – в воскресенье вечером (в 20:11) и прибывает в столицу в понедельник утром (в 6:00). В пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Свобода, Золотухино, Поныри, Малоархангельск, Глазуновка, Змиевка, Орёл, Мценск, Скуратово, Серпухов и Тула-1.
Поезд будет курсировать до 15 сентября.
Напомним, оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД».