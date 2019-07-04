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Лента новостей / В регионе

Курянин заказал колёса для авто на сайте мошенников

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Житель Курска нашёл в Интернете предложение о продаже автомобильной резины для внедорожника с 30 % скидкой. Сделав заявку, мужчина получил звонок от менеджера, который подтвердил информацию и предложил перевести за товар 23 тысячи рублей. Заплатив с банковской карты, курянин стал ждать курьера из другого региона, но тот не появился в обозначенные сроки. Тогда мужчина решил вновь обратиться на сайт, но ресурс оказался заблокированным. Как выяснилось позже, сайт оказался фейком. Телефон менеджера также перестал отвечать. Курянин обратился в полицию с заявлением и по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленников разыскивают. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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