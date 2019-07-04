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В Курске смертью ребёнка в больнице заинтересовался следственный комитет

В Курске смертью ребёнка в больнице заинтересовался следственный комитет

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После сюжета телеканала «ТАКТ» следственный комитет начал проверку по факту смерти ребёнка в больнице. 

Официальное сообщение появилось на сайте областного следственного комитета. Процессуальная проверка проводится Сеймским межрайонным следственным отделом.

-В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка, в том числе действиям должностных лиц медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области. 

Двухлетний ребёнок умер в стенах областной клинической инфекционной больницы. По мнению родителей, причиной трагедии могла стать врачебная ошибка. Началось всё с обычного ОРВИ, в ходе лечения которого обнаружились дополнительные проблемы. Несмотря на усилия реаниматологов, ребёнок скончался.

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