В Курске смертью ребёнка в больнице заинтересовался следственный комитет

ТАКТ» следственный комитет начал проверку по факту смерти ребёнка в больнице.После сюжета телеканала «
Официальное сообщение появилось на сайте областного следственного комитета. Процессуальная проверка проводится Сеймским межрайонным следственным отделом.
-В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка, в том числе действиям должностных лиц медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.
Двухлетний ребёнок умер в стенах областной клинической инфекционной больницы. По мнению родителей, причиной трагедии могла стать врачебная ошибка. Началось всё с обычного ОРВИ, в ходе лечения которого обнаружились дополнительные проблемы. Несмотря на усилия реаниматологов, ребёнок скончался.