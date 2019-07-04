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Курянин назанимал 9 миллионов на открытие бизнеса и не отдал

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В Курске вынесен приговор местному жителю, который под видом организации бизнеса похитил у знакомых 

более 9 млн. рублей 

Ленинский районный суд Курска вынес приговор 33-летнему мужчине. Он признан виновным по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном, особо крупном размереи с причинением значительного ущерба гражданину).

В 2017 году курянин сообщил знакомым, что решил заняться коммерческой поставкой и реализацией рыбной продукции. Под видом нуждающегося в начальном капитале для организации бизнеса он попросил друзей и бывших коллег одолжить ему различные суммы денег. Пользуясь их доверием, мужчина получил более 9 млн. руб., которые потратил не на бизнес, а на личные нужды. Кредиторов он убеждал, что долги вернёт, для убедительности даже передал некоторым из них незначительные суммы. Не получив свои деньги в течение двух лет, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

По приговору суда курянину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. Долги ему тоже пришлось возвращать.

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