Курянин назанимал 9 миллионов на открытие бизнеса и не отдал

В Курске вынесен приговор местному жителю, который под видом организации бизнеса похитил у знакомыхболее 9 млн. рублейЛенинский районный суд Курска вынес приговор 33-летнему мужчине. Он признан виновным по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном, особо крупном размереи с причинением значительного ущерба гражданину).В 2017 году курянин сообщил знакомым, что решил заняться коммерческой поставкой и реализацией рыбной продукции. Под видом нуждающегося в начальном капитале для организации бизнеса он попросил друзей и бывших коллег одолжить ему различные суммы денег. Пользуясь их доверием, мужчина получил более 9 млн. руб., которые потратил не на бизнес, а на личные нужды. Кредиторов он убеждал, что долги вернёт, для убедительности даже передал некоторым из них незначительные суммы. Не получив свои деньги в течение двух лет, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.По приговору суда курянину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбываниемнаказания в исправительной колонии общего режима. Долги ему тоже пришлось возвращать.