В Курске до конца лета могут снести дом на Конорева

ТАКТ".До 15 июля власти Курска должны определиться с подрядчиком, который займётся сносом дома №20 на улице Конорева. Об этом сообщает телеканал "
Конкурс уже объявлен. При этом, как заявил Виктор Карамышев, проблемы могут возникнуть в процессе или после торгов. Тогда сроки сноса вновь перенесут.
Предложение обнести опасное здание забором пока не выбран подрядчик, поддержки не нашло. В мэрии пояснили, что средств на это в бюджете не заложено.
При этом с каждым днём дом ветшает всё больше. Кроме того, заброшка давно стала местом для встреч неформальной молодёжи.