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В Курске до конца лета могут снести дом на Конорева

В Курске до конца лета могут снести дом на Конорева

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До 15 июля власти Курска должны определиться с подрядчиком, который займётся сносом дома №20 на улице Конорева. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Конкурс уже объявлен. При этом, как заявил Виктор Карамышев, проблемы могут возникнуть в процессе или после торгов. Тогда сроки сноса вновь перенесут. 

Предложение обнести опасное здание забором пока не выбран подрядчик, поддержки не нашло. В мэрии пояснили, что средств на это в бюджете не заложено. 
При этом с каждым днём дом ветшает всё больше. Кроме того, заброшка давно стала местом для встреч неформальной молодёжи.
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