В этом году в Курске снесут 2000 кубометров аварийных деревьев

Сильный ветер, случившийся на минувшей неделе, повалил в Курске несколько деревьев. Как организована работа по сносу аварийных деревьев и можно ли в принципе предотвратить непредвиденный «деревьепад», рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Александр Ильин.- В Курске работа по сносу и обрезке деревьев проводится постоянно и носит системный характер. С этой целью создана межведомственная комиссия по зелёным насаждениям. По итогам работы комиссии в 2018 году оформлено 700 актов обследования зелёных насаждений, подготовлено 550 разрешений на снос 2029 деревьев, обрезку 628 деревьев, отказано в сносе 29 деревьев, - отметил чиновник.Выявление аварийных, больных и растущих с нарушением строительных норм и правил деревьев - одна из необходимых мер как для сохранения зелёного фонда Курска, так и для минимизации последствий непредвиденного падения деревьев в результате природных явлений.Работы по сносу и обрезке деревьев проводят различные службы и организации в зависимости от принадлежности участка, где расположены зелёные насаждения. В минувшем году общий объём снесённых больных и аварийных деревьев составил 1150 куб. м, сухих, удалено 5000 погонных метров поросли упавших древесно-кустарниковых насаждений, распилено и вывезено 230 упавших деревьев. В этом году заключён муниципальный контракт, в рамках которого запланирован снос аварийных деревьев объёмом 2000 куб. м. Работы по нему продолжаются.Уход за зелёными насаждениями, своевременный снос больных и аварийных деревьев на территории многоквартирных домов проводят управляющие компании. Решение об этом принимают собственники помещений на общем собрании.Перед началом работ по сносу или обрезке деревьев необходимо получить соответствующее разрешение в комитете экологической безопасности и природопользования Курска. Для этого нужно обратиться с заявлением по адресу: Курск, ул. А. Невского, 5, каб. 423, по телефону: 70-22-68 или электронной почте ekolog.kursk@yandex.ru.По каждому заявлению выезжает межведомственная комиссия и принимает решение о необходимости сноса, обрезки, пересадки дерева или об отказе заявителю.В то же время, если дерево представляет непосредственную угрозу жизни и имуществу граждан, предварительно получать разрешение не обязательно. Достаточно сообщить в комитет о создающем угрозу дереве и приступать к его сносу. Как правило, такой порядок используют управляющие компании, хозяйствующие субъекты и подразделения МЧС по обращениям жителей.