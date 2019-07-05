В Курске рядом с новым МФЦ появится новая остановка общественного транспорта «Мои документы»

Новый филиал МФЦ № 5 по Курску и Курскому району заработал в тестовом режиме на ул. Энгельса, 154д. Расположен он между остановками общественного транспорта «Река Сейм» и «Соловьиная роща». В ближайшее время рядом с новым многофункциональным центром появится новая остановка общественного транспорта «Мои документы». Такое название выбрано неслучайно - новый филиал МФЦ соответствует одноимённому брендбуку. Планируется, что над проезжей частью этой транспортной магистрали для удобства жителей построят пешеходный переход.В то же время филиал № 4 МФЦ по Курску и Курскому району переехал ближе к новому Северному микрорайону Курска. Его нынешний адрес: Курский район, деревня Татаренково, ул. Никитина, 1г.