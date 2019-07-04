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Более 80% всей аппаратуры областной больницы изжило себя

Более 80% всей аппаратуры областной больницы изжило себя

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«Я хоть и человек с крепкими нервами, но зрелище душераздирающее. Операционный блок однозначно требует ремонта, – поделился впечатлениями от увиденного Роман Старовойт. Накануне он посетил Курскую областную клиническую больницу. Приехал туда неожиданно, за несколько дней до запланированного визита.

Глава региона осмотрел отделения, на которые в его соцсетях куряне жалуются чаще всего. 

Одна из таких болевых точек областной больницы – отделение урологии. Сейчас в нем всего 45 коек на пациентов из 28 районов. Роман Старовойт осмотрел в каких условиях лечатся больные. Врио губернатора отметил, что отделение переполнено. Это связано как с большой потребностью на урологическую помощь, так и с закрытием на капитальный ремонт одного из блоков.

«Порядка 7 миллионов из средств больницы пойдет на ремонт блока урологического отделения. В ноябре пациенты уже будут лечиться в комфортабельных палатах с применением современных технологий. После завершения работ приступим к реконструкции второго блока», – сообщил Роману Старовойту главный врач Курской областной больницы Дмитрий Поляков.

Обновления требует и операционное отделение, где также побывал глава региона. Ежедневно там проводится более 70 операций в условиях далеких от идеальных, так как ремонта в операционных не было ни разу с момента открытия больницы. 

Серьезные проблемы у больницы также с оборудованием. Более 80 процентов всей аппаратуры подлежит списанию. По словам главного врача, новая техника поступает, но для такой большой больницы требуются другие объемы поставок.

Уже разработана стратегия развития здравоохранения области, в том числе с учетом реализации нацпроекта «Здравоохранение» и Майского указа. 

«Я поставил задачу, чтобы в октябре она была утверждена и при принятии бюджета мы предусмотрели средства на ее реализацию. Безусловно, проблемы копились не один год. Работа предстоит большая и сложная. Необходимо будет определить приоритеты», – заключил врио губернатора.

Такие же проблемы есть во многих больницах области, они копились не один год, отмечает Роман Старовойт. Сейчас власти проводят ревизию всей региональной системы здравоохранения. Это нужно для стратегического и планомерного решения проблем.
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