Более 80% всей аппаратуры областной больницы изжило себя

«Я хоть и человек с крепкими нервами, но зрелище душераздирающее. Операционный блок однозначно требует ремонта, – поделился впечатлениями от увиденного Роман Старовойт. Накануне он посетил Курскую областную клиническую больницу. Приехал туда неожиданно, за несколько дней до запланированного визита.Глава региона осмотрел отделения, на которые в его соцсетях куряне жалуются чаще всего.Одна из таких болевых точек областной больницы – отделение урологии. Сейчас в нем всего 45 коек на пациентов из 28 районов. Роман Старовойт осмотрел в каких условиях лечатся больные. Врио губернатора отметил, что отделение переполнено. Это связано как с большой потребностью на урологическую помощь, так и с закрытием на капитальный ремонт одного из блоков.«Порядка 7 миллионов из средств больницы пойдет на ремонт блока урологического отделения. В ноябре пациенты уже будут лечиться в комфортабельных палатах с применением современных технологий. После завершения работ приступим к реконструкции второго блока», – сообщил Роману Старовойту главный врач Курской областной больницы Дмитрий Поляков.Обновления требует и операционное отделение, где также побывал глава региона. Ежедневно там проводится более 70 операций в условиях далеких от идеальных, так как ремонта в операционных не было ни разу с момента открытия больницы.Серьезные проблемы у больницы также с оборудованием. Более 80 процентов всей аппаратуры подлежит списанию. По словам главного врача, новая техника поступает, но для такой большой больницы требуются другие объемы поставок.Уже разработана стратегия развития здравоохранения области, в том числе с учетом реализации нацпроекта «Здравоохранение» и Майского указа.«Я поставил задачу, чтобы в октябре она была утверждена и при принятии бюджета мы предусмотрели средства на ее реализацию. Безусловно, проблемы копились не один год. Работа предстоит большая и сложная. Необходимо будет определить приоритеты», – заключил врио губернатора.Такие же проблемы есть во многих больницах области, они копились не один год, отмечает Роман Старовойт. Сейчас власти проводят ревизию всей региональной системы здравоохранения. Это нужно для стратегического и планомерного решения проблем.