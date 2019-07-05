  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Отремонтирован 7-километровый подъезд к Курске от трассы М-2 «Крым»

Читайте также

В Курской области отремонтирован 7-километровый участнок от трассы М-2 «Крым». Об окончании ремонта южного подъезда к Курску сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Харьков. В ходе ремонта на участке с 24 по 31 км в Курском районе специалисты укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы.

Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.

Темп работ здесь был задан высокий. Дорожники учли, что участок ремонта характеризуется довольно интенсивным движением – 9 тыс. автомобилей в сутки, а в разгар дачного сезона – и больше. В итоге объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курск Движение трамваев на автовокзал восстановлено

День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

В Курске железнодорожники поздравят пассажиров с Днём семьи, любви и верности

Курян снова приглашают посмотреть кино на «Открытом экране»

В ближайшее время в Курске жары не будет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске