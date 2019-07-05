Отремонтирован 7-километровый подъезд к Курске от трассы М-2 «Крым»

В Курской области отремонтирован 7-километровый участнок от трассы М-2 «Крым». Об окончании ремонта южного подъезда к Курску сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Харьков. В ходе ремонта на участке с 24 по 31 км в Курском районе специалисты укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы.Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.Темп работ здесь был задан высокий. Дорожники учли, что участок ремонта характеризуется довольно интенсивным движением – 9 тыс. автомобилей в сутки, а в разгар дачного сезона – и больше. В итоге объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.