Отремонтирован 7-километровый подъезд к Курске от трассы М-2 «Крым»
Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.
Темп работ здесь был задан высокий. Дорожники учли, что участок ремонта характеризуется довольно интенсивным движением – 9 тыс. автомобилей в сутки, а в разгар дачного сезона – и больше. В итоге объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.