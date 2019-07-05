Под Курском косуля устроила ДТП

4 июля в Курчатовском районе произошло необычное ДТП. Его виновником стала...косуля. Как сообщили в ГИБДД, около восьми часов вечера 30-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» ехал по автодороге «Селиховы Дворы-Иванино» со стороны Курска в сторону Льгова. Вдруг, откуда ни возьмись, на 33 км на проезжую часть выбежала косуля. Столкновения избежать не удалось. В результате машина опрокинулась в кювет. Пострадал водитель, его с ранением госпитализировали в больницу. Что стало с животным не уточняется. Но, судя по фотографиям в соцсетях для бедняги всё закончилось трагично.