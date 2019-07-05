Четыре района Курской области приступили к сбору зерновых

ТАКТ".В Курской области к уборке зерновых культур приступили на неделю раньше. На сегодняшний момент в работу включились четыре района. В этом году аграрии не ждут рекордных урожаев - часть культур погубила жаркая погода. При этом производители рассчитывают получить около пяти миллионов тонн зерна. Об этом сообщает телеканал "
Обед - по расписанию, но в поле. Каждая минута на счету. Для аграриев работает столовая «на колесах». Обед стоит всего рубль.
Ирина Бабичева, повар: «Сегодня у нас на обед суп гороховый на первое и борщ. На второе у нас отбивная с макаронами, с гречкой и салат - огурцы и капуста. К отбивной у нас идет еще сосиска и голубцы».
Вчера техника вышла в поля. К уборке зерновых культур приступили на неделю раньше обычного. Впереди большой фронт работ. Уже начали жатву хозяйства Беловского, Глушковского, Суджанского и Обоянского районов.
Николай Волобуев, глава Беловского района: «Беловский район вчера приступил к уборке зерновых культур. В этом году району предстоит убрать 20 тыс.га зерновых культур. За вчерашний день было убрано 250 га. Средняя урожайность по району составляет 50ц/га».
На уборку зерновых отвели 10 дней. В Беловском районе к работе готовы сушильные комплексы, 110 комбайнов, 140 автомобилей. В полях сейчас находятся 15 единиц техники, которые убирают до 600 га ежедневно. Николай Болгов трудится механизатором уже 30 лет, пересел на комбайны нового поколения.
Николай Болгов, механизатор : «Тогда техника была не дюже сложная. А сейчас сложная, на компьютерах, нужно всё знать. Как вспоминаю то время, что было - невозможно. Если б эта техника да в то время - это вообще б был один отдых».
Изначально аграрии рассчитывали на урожайность не ниже 170 тыс.тонн, но жара внесла коррективы. По прогнозам, район получит на 20-30 тыс.тонн меньше.
Михаил Клыков, управляющий сельхозпредприятия: «Сельское хозяйство - всегда хотим, чтобы всегда был удачный урожай, ждали, делали возможное. Но где-то, наверное, были допущены ошибки. Плюс тепло было в этом месяце, подсушили, поэтому что, что мы хотели - урожай будет немножко меньше, чем ожидали 27 на 8 тонн по пшенице мы должны выйти на урожай».
В этом году в Курской области предстоит убрать 964 тыс га зерновых. По предварительным данным, в регионе прогнозируют урожай на уровне 4,8 млн тонн.