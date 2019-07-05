С начала купального сезона по курским рекам ежедневно курсируют полицейские катера

С начала купального сезона по курским рекам ежедневно курсируют полицейские катераВ обязанности водного патруля входит контроль за акваторией и пляжами. На маршруте стражи порядка занимаются профилактикой преступлений и правонарушений. Беседуя с курянами, полицейские советуют не оставлять своё имущество без присмотра и постараться не брать с собой на пляж ценные вещи.Особое внимание - к распивающим спиртное на берегу. Такие отдыхающие не только нарушают закон, употребляя алкоголь в общественном месте, но и подвергают свою жизнь опасности. Полицейские предупреждают, что купание в пьяном виде может закончиться трагично. Тех, кто находится в неадекватном состоянии, доставляют в отдел полиции.У городских пляжей ежедневно дежурят наряды ГИБДД. Они выявляют тех, кто выпивал во время отдыха на берегу, а потом сел за руль. В жаркую, летнюю погоду требования к водителям не меняются, и куряне относятся к таким мерам с пониманием.Полицейские активно взаимодействуют с другими ведомствами, чтобы не допустить в воде и на берегу чрезвычайных происшествий. Тех, кто проводит летние дни на берегах водоёмов, стражи порядка призывают не терять бдительность и соблюдать закон. О любых противоправных деяниях можно оперативно сообщать патрульным или позвонив по телефону 102 или 112.