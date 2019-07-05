  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске инспекторы снова вышли ловить пьяных водителей

В Курске инспекторы снова вышли ловить пьяных водителей

Читайте также

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД проверяют водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и в районах области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курск Движение трамваев на автовокзал восстановлено

День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

В Курске железнодорожники поздравят пассажиров с Днём семьи, любви и верности

Курян снова приглашают посмотреть кино на «Открытом экране»

В ближайшее время в Курске жары не будет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске