Курская пенсионерка упала в подземном переходе и отсудила у комитета ЖКХ 72 тысячи
С жалобой родственники Галины Николаевны обращались в городской комитет ЖКХ. Там поясняли, что с проблемой знакомы.
-Он [внук] попал на приём к Александру Атанову, заместителю председателя комитета. Тот спросил: «Сколько лет вашей бабушке? Я вам советую водить её за руку». Я не та бабушка, чтобы меня водить за руку. И он сказал: «Я не разделяю эту позицию - ходить с жалобами и претензиями». Видимо, он решил, что молодой человек пришёл за деньгами, чтобы комитет возместил ущерб. Потому что он с таким недоумением посмотрел на него. «Ну, упала и упала. Не убилась, и слава Богу, да», - рассказала пенсионерка телеканалу "ТАКТ".
Тогда пенсионерка обратилась в суд с иском к городскому комитету ЖКХ. Она потребовала 300 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. 4 июля Ленинский райсуд иск рассмотрел и постановил, что коммунальщики должны выплатить пенсионерке 72 тысячи 266 рублей. Те свою вину категорически не признают. Поэтому, вероятно, это ещё не конец истории.