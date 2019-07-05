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Курская пенсионерка упала в подземном переходе и отсудила у комитета ЖКХ 72 тысячи

Курская пенсионерка упала в подземном переходе и отсудила у комитета ЖКХ 72 тысячи

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Курская пенсионерка Галина Чех зацепилась за металлическое обрамление ступеньки в подземном переходе на площади Рокоссовского, свалилась вниз и сильно расшиблась. Случилось это в ноябре прошлого года. Но обошлось, к счастью, без серьёзных травм. Потом женщина долго лечилась, потратилась на лекарства. 

С жалобой родственники Галины Николаевны обращались в городской комитет ЖКХ. Там поясняли, что с проблемой знакомы.

 -Он [внук] попал на приём к Александру Атанову, заместителю председателя комитета. Тот спросил: «Сколько лет вашей бабушке? Я вам советую водить её за руку». Я не та бабушка, чтобы меня водить за руку. И он сказал: «Я не разделяю эту позицию - ходить с жалобами и претензиями». Видимо, он решил, что молодой человек пришёл за деньгами, чтобы комитет возместил ущерб. Потому что он с таким недоумением посмотрел на него. «Ну, упала и упала. Не убилась, и слава Богу, да», - рассказала пенсионерка телеканалу "ТАКТ".

Тогда пенсионерка обратилась в суд с иском к городскому комитету ЖКХ. Она потребовала 300 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. 4 июля Ленинский райсуд иск рассмотрел и постановил, что коммунальщики должны выплатить пенсионерке  72 тысячи 266 рублей. Те свою вину категорически не признают. Поэтому, вероятно, это ещё не конец истории. 
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