Под знаком белого голубя. В Курске запустили таймер обратного отсчёта до 75-летия Великой Победы

Сегодня, 5 июля в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» состоялось торжественное открытие окружного координационного центра по подготовке волонтёров к 75-летию Великой Победы. 76 лет назад началась Курская битва. Битва, которая изменила ход событий. Битва, с которой начала коваться победа. Символично, что в нашей области развито волонтёрское движение. Региональное отделение займётся разработкой методических пособий для волонтёров ЦФО, обучением добровольцев, информированием о возможности стать волонтёром, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтёров 75-летия Победы».Волонтёры будут углублённо изучать основные события Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и труженикам тыла, искать информацию о родственниках погибших солдат и т.д. Также на базе центра будут готовить наставников, которые смогут выезжать в другие регионы для обучения на местах.«Я благодарен Волонтёрам Победы за то, что вашим трудом, знаниями нам посчастливилось получить статус обучающего центра Центрально Федерального Округа. Это почётно, но это и большая ответственность» - говорит Роман Старовойт– временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.«У нас около 1500 школьников занимаются в кадетских классах, 450 ребят будут задействованы на посту №1, который, наверное, единственный в стране никогда не прекращал свою работу. И школьники ежедневно заступают на пост №1, потому что понимают, как это важно – хранить память. Ведь память должна сохраняться на века» - отметил мэр Курска Виктор Карамышев.В рамках торжественного открытия Окружного центра добровольцев наградили благодарностями «За активное участие в проведении в Российской Федерации Года Добровольца и личный вклад в развитие добровольческого движения», благодарностями и знаками «Добровольческая миссия», сертификатами тим-лидеров волонтёрского сопровождения народного шествия «Бессмертный Полк».«Это очень важно, что Курская земля становится центром подготовки волонтёров всего Центрального Округа, и, наверно, не случайно ведь, если вспомнить прошлый год, именно с Курской земли в нашем движении возникла программа «Внуки Победы»» - прокомментировала Ольга Николаевна Амельченкова– председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».«Волонтёрство - это не просто возможность реализовать себя на мероприятии 9 мая. Волонтёр - это, прежде всего, неравнодушный человек. Это может быть любой месяц. Любое историческое знание - это помощь тем,кто сейчас маленькие, или вашим ровесникам, которые просто чего-то ещё не знают. Волонтёры - это проводники нашего исторического наследия. Чем больше узнаете и поймёте вы, тем больше вы сможете передать своим детям, внукам или просто друзьям», - говорит руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артём Хуторской.Венцом мероприятия стал запуск таймера обратного отсчёта до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.