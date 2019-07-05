Под знаком белого голубя. В Курске запустили таймер обратного отсчёта до 75-летия Великой Победы
Волонтёры будут углублённо изучать основные события Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и труженикам тыла, искать информацию о родственниках погибших солдат и т.д. Также на базе центра будут готовить наставников, которые смогут выезжать в другие регионы для обучения на местах.
«Я благодарен Волонтёрам Победы за то, что вашим трудом, знаниями нам посчастливилось получить статус обучающего центра Центрально Федерального Округа. Это почётно, но это и большая ответственность» - говорит Роман Старовойт– временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.
«У нас около 1500 школьников занимаются в кадетских классах, 450 ребят будут задействованы на посту №1, который, наверное, единственный в стране никогда не прекращал свою работу. И школьники ежедневно заступают на пост №1, потому что понимают, как это важно – хранить память. Ведь память должна сохраняться на века» - отметил мэр Курска Виктор Карамышев.
В рамках торжественного открытия Окружного центра добровольцев наградили благодарностями «За активное участие в проведении в Российской Федерации Года Добровольца и личный вклад в развитие добровольческого движения», благодарностями и знаками «Добровольческая миссия», сертификатами тим-лидеров волонтёрского сопровождения народного шествия «Бессмертный Полк».
«Это очень важно, что Курская земля становится центром подготовки волонтёров всего Центрального Округа, и, наверно, не случайно ведь, если вспомнить прошлый год, именно с Курской земли в нашем движении возникла программа «Внуки Победы»» - прокомментировала Ольга Николаевна Амельченкова– председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Волонтёрство - это не просто возможность реализовать себя на мероприятии 9 мая. Волонтёр - это, прежде всего, неравнодушный человек. Это может быть любой месяц. Любое историческое знание - это помощь тем,кто сейчас маленькие, или вашим ровесникам, которые просто чего-то ещё не знают. Волонтёры - это проводники нашего исторического наследия. Чем больше узнаете и поймёте вы, тем больше вы сможете передать своим детям, внукам или просто друзьям», - говорит руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артём Хуторской.
Венцом мероприятия стал запуск таймера обратного отсчёта до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.