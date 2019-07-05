"Союз" вывел на орбиту спутник курского ЮЗГУ

Сегодня рано утром в 8:42 мск с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б". На её борту находятся космический аппарат гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" и 32 малых спутника.Как сообщают представители «Роскосмоса», в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.Один из этих спутников – совместная разработка Юго-Западного государственного университета и эквадорского технологического университета UTE.Для всех стран, кроме Эквадора, запуск спутников – привычное занятие. Эквадорцы долгие годы мечтали покорить космос, поэтому обратились в Юго-Западный государственный университет. Курский вуз уже давно известен как один из главных игроков российского сегмента спутникостроения. Специалисты ЮЗГУ изготовили для эквадорской стороны спутник малый космический аппарат (МКА) «Эквадор UTE». Он предназначен для проведения космических экспериментов в условиях реального автономного полёта, в частности для наблюдения за космической погодой и исследования ионосферы Земли. Аппарат является космической минилабораторией и имеет на борту модуль целевой нагрузки: прецизионный магнитометр, измеряющий магнитное поле Земли. Результаты измерений используются для изучения свойств и состояния околоземной среды.Конструкция малого космического аппарата представляет собой алюминиевый моноблок в форме параллелепипеда с размерами 100х100х340,5 мм. На длинных гранях расположены четыре солнечные панели, содержащие по семь солнечных элементов – фотоэлектрических преобразователей. В верхней части конструкции расположено антенно-фидерное устройство (АФУ), изготовленное из упругой стали и разворачиваемое при выводе аппарата из пускового устройства. Запуск ракеты прошел в штатном режиме. Космический аппарат «Метеор-М» и все спутники были выведены на нужные орбиты. МКА Эквадор UTE был запущен на высоте 530 километров.- В 15:15 по московскому времени мы смогли связаться со спутником «Эквадор UTE». Приятно, что в этот момент он пролетал где-то над Курском. Спутник полностью функционирует и передает всю необходимую информацию. Продолжаем получать телеметрию, - отметил главный инженер проекта по созданию наноспутников ЮЗГУ Егор Шиленков.«Удачный запуск данного спутника – очень важен не только для ЮЗГУ, но и для всего региона. От успеха зависит наше дальнейшее взаимодействие со странами Латинской Америки и Испании. Они изъявили желание поработать в этом направлении», – подчеркнул ректор университета Сергей Емельянов.