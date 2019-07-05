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В Курской области будут охранять краснокнижных сурков

В Курской области будут охранять краснокнижных сурков

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В Курской области появился новый памятник природы – «Балка Сурки». Его площадь почти 152 га. Он  находится в 500 метрах от c. Богородицкое Горшеченского района. 

«Балка Сурки» создана с целью сохранения места обитания популяции сурка обыкновенного, занесённого в Красную книгу Курской области. Кроме того, здесь насчитывается более 330 видов животных и растений, 20 из которых внесены в региональную Красную книгу. 

У памятника природы сложный рельеф: глубокие, крутые склоны балки повсеместно затронуты процессом смыва, некоторые участки сильно смыты до обнажения почвообразующих пород, на пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа. 

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области напоминает, что на особо охраняемой природной территории всякая деятельность, влекущая за собой нарушение её сохранности, запрещена. 

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