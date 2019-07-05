В Курске железнодорожники поздравят пассажиров с Днём семьи, любви и верности

День Семьи, Любви и Верности - всероссийский праздник, который впервые прошёл 8 июля 2008 года. Этот праздник становится доброй традицией для каждого жителя России.Железнодорожники принимают активное участие в популяризации семейных ценностей. Так, 3 июля, в канун праздника активисты молодёжного совета Курского железнодорожного узла провели благотворительную акцию для воспитанников «Курского областного приюта для детей и подростков» в посёлке Поныри. Детям рассказали о работе на железной дороге, об учёбе в железнодорожных учебных заведениях, о преемственности поколений и династиях железнодорожников. Встреча прошла в тёплой, непринуждённой обстановке. Руководство Орловско-Курского региона МЖД оказало финансовую поддержку приюту и передало подарки для его воспитанников.В день праздника, 8 июля, железнодорожники проведут ряд мероприятий. На вокзалах Орла и Курска пассажиров поздравят с праздником, вручат им символические открытки с изображением ромашек, в которых каждый сможет собственноручно написать теплые слова и отправить её родн