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В Курске железнодорожники поздравят пассажиров с Днём семьи, любви и верности

В Курске железнодорожники поздравят пассажиров с Днём семьи, любви и верности

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День Семьи, Любви и Верности - всероссийский праздник, который впервые прошёл 8 июля 2008 года. Этот праздник становится доброй традицией для каждого жителя России.

Железнодорожники принимают активное участие в популяризации семейных ценностей. Так, 3 июля, в канун праздника активисты молодёжного совета Курского железнодорожного узла провели благотворительную акцию для воспитанников «Курского областного приюта для детей и подростков» в посёлке Поныри. Детям рассказали о работе на железной дороге, об учёбе в железнодорожных учебных заведениях, о преемственности поколений и династиях железнодорожников. Встреча прошла в тёплой, непринуждённой обстановке. Руководство Орловско-Курского региона МЖД оказало финансовую поддержку приюту и передало подарки для его воспитанников.

В день праздника, 8 июля, железнодорожники проведут ряд мероприятий. На вокзалах Орла и Курска пассажиров поздравят с праздником, вручат им символические открытки с изображением ромашек, в которых каждый сможет собственноручно написать теплые слова и отправить её родн
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