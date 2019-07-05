В ближайшее время в Курске жары не будет

В ближайшие дни в Курской области существенного улучшения погоды не предвидится. Моросящий дождь не даст курянам насладится летней погодой.Мария Палехина, начальник центра по гидрометеорологи: "В ближайшие трое суток в Курске ожидается неустойчивая погода. Дожди будут умеренными, местами небольшой интенсивности. Средний фон температуры будет оставаться ниже обычного для этого периода времени. Существенного улучшения погоды не предвидится. В дневные часы температура будет чуть выше 20 градусов, а в ночное время 9-12 градусов. У нас будут проходить атмосферные фронты, а поскольку циклон с которым он связан далеко от нас находится, то характер погоды неустойчив, но много осадков не прогнозируется. В ближайшее время жара, которая была до этого не предвидится. Когда у нас воздух прогревался до 30 градусов и выше, мы всё ждали, когда наступит похолодание. У нас был средний фон температуры выше нормы на 5-7 градусов. Сейчас он ниже неё градуса на 2".В Курской области завтра днём и вовсе синоптики прогнозируют грозу.