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Курск Движение трамваев на автовокзал восстановлено

Курск Движение трамваев на автовокзал восстановлено

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Движение трамваев на автовокзал восстановлено. Повреждённые пути приведены в состояние, позволяющее восстановить движение.

Напомним, движение трамваев в сторону автовокзала закрыли 2 июля из-за провала, образовавшегося под трамвайными путями на кольце по улице Дзержинского. Из-за гидравлических испытаний теплосетей, которые «Квадра» проводила на улице Энгельса, вода подмыла грунт под путями, и асфальт просел.
Сотрудники компании уже ликвидировали яму. 

- Мы завершили срочный ремонт тепломагистрали под трамвайным кольцом на ул. Энгельса, заменив там 36 м ветхих труб. Завтра продолжим работу – но уже по благоустройству территории, прилегающей к трамвайным путям: проведем засыпку траншей грунтом и щебнем, - пояснили в «Квадре».

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