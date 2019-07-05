Курск Движение трамваев на автовокзал восстановлено

Движение трамваев на автовокзал восстановлено. Повреждённые пути приведены в состояние, позволяющее восстановить движение.Напомним, движение трамваев в сторону автовокзала закрыли 2 июля из-за провала, образовавшегося под трамвайными путями на кольце по улице Дзержинского. Из-за гидравлических испытаний теплосетей, которые «Квадра» проводила на улице Энгельса, вода подмыла грунт под путями, и асфальт просел.Сотрудники компании уже ликвидировали яму.- Мы завершили срочный ремонт тепломагистрали под трамвайным кольцом на ул. Энгельса, заменив там 36 м ветхих труб. Завтра продолжим работу – но уже по благоустройству территории, прилегающей к трамвайным путям: проведем засыпку траншей грунтом и щебнем, - пояснили в «Квадре».