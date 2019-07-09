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В Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия» по туруслугам и инфекционным угрозам

В Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия» по туруслугам и инфекционным угрозам

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С 8 по 22 июля региональное управление Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Специалисты расскажут об эпидемиологической обстановке на популярных туристических направлениях, дадут рекомендации по питанию, купанию, питьевому режиму, разъяснят правила безопасного поведения на отдыхе, проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при задержке рейса и т.д.

Получить консультацию в рабочие дни можно по телефону 8 (4712) 58-71-86 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00, с перерывом с 13:00 до 14:00, а также по телефону единого Консультационного Центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49 43, который работает круглосуточно (звонок бесплатный).
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