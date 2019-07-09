Курская администрация вышла бороться с несанкционированной торговлей
5 июля сотрудники администрации Центрального округа и комитета экологической безопасности провели аналогичный рейд в Северо-западном районе, по конкретному адресу - проспект Дружбы, 11, 13, облюбованному торговцами без разрешений и лицензий. В итоге составлено два протокола по ст. 28 (санитарное состояние территории) и два – по ст. 53 (организация незаконной торговли) Закона № 1 «Об административных правонарушениях в Курской области».
- За последние полгода сотрудниками отдела по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Центрального округа составлено 247 протоколов, из них только по Северо-западному микрорайону – 115, - сообщил заместитель главы окружной администрации Олег Касаткин.