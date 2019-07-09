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Курская администрация вышла бороться с несанкционированной торговлей

Курская администрация вышла бороться с несанкционированной торговлей

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Борьба с несанкционированной торговлей в Курске – задача, которую призваны решать администрации округов и сотрудники городского УВД. Так, 4 июля совместный рейд, направленный на пресечение деятельности граждан, незаконно торгующих товарами и продуктами, провели в микрорайоне КЗТЗ сотрудники администрации Сеймского округа и Сеймского отдела полиции. Всего составили 9 протоколов по ст. 53 «Торговля в неустановленных местах» Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области».

5 июля сотрудники администрации Центрального округа и комитета экологической безопасности провели аналогичный рейд в Северо-западном районе, по конкретному адресу - проспект Дружбы, 11, 13, облюбованному торговцами без разрешений и лицензий. В итоге составлено два протокола по ст. 28 (санитарное состояние территории) и два – по ст. 53 (организация незаконной торговли) Закона № 1 «Об административных правонарушениях в Курской области».

- За последние полгода сотрудниками отдела по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Центрального округа составлено 247 протоколов, из них только по Северо-западному микрорайону – 115, - сообщил заместитель главы окружной администрации Олег Касаткин.

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