День семьи, любви и верности отметили в Курском центре соцреабилитации несовершеннолетних
В жизни порой случается разное. В силу тех или иных причин, в семьях, между родителями и детьми возникает разлад. Нередко он приобретает опасные формы. Помочь преодолеть трудности, восстановить душевный баланс юным, а отчасти и взрослым курянам, призван областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".
Ирина Нарыкова, директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: «Самая главная наша задача, которую ставит наше учреждение - это восстановление детско-родительских отношений утраченных и возвращение ребенка в семью. На сегодняшний день практика показывает, что нам это удается, потому что за прошлые года более 99% детей возвращаются в родную семью кровную».
День семьи, любви и верности - это большое и радостное событие для центра. Его, вместе с нынешними воспитанниками и педагогами, празднуют те, кто, преодолев кризис, смогли восстановить семейные отношения.
Элеонора Игоревна: «С огромной благодарностью относимся к этому месту. Потому что было время очень сложное для нашей семьи. Были трудности. И благодаря этому прекрасному дому наша семья сейчас живет в мире, согласии и добре».
Маша: «Спасибо большое этому месту. Многому правильному научили меня и помогли».
Хотя центр призван восстанавливать семейные узы, но иногда они там создаются. Для одной из сотрудниц учреждения не самый простой воспитанник стал практически сыном.
Снежана Анатольевна, сотрудник областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: «Что может измениться в жизни, когда появляется ребенок? Конечно это радость, это счастье, это каждодневные заботы, счастливые заботы. Очень переживала, когда Леша в армию ушел, переживала, когда он служил. Ждала когда вернется. Вот наконец-то он вернулся, пошел работать. Молодец, помощник».
Дать воспитанникам реабилитационного центра максимум теплоты и заботы стараются все сотрудники.
Любовь Украинцева, сотрудник областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: «Лично у меня душа за тех, кто здесь, болит даже больше. Потому что в своих то детях я, как мама, уверена, то есть я знаю, чем они занимаются, где они проводят время. А здесь я понимаю, что детям нужно больше тепла и больше внимания».
За год через центр проходят более 300 детей. На сегодняшний день в его стенах находятся 50 обитателей возрастом от 3 до 18 лет. Несмотря на сложности, с которыми им пришлось столкнуться, верят - в будущем все будет хорошо.