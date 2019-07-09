В Курске судебные приставы провели рейд по неплательщикам
((СНХР Анжелика Сиделёва, судебный пристав по Сеймскому округу города Курска 09:00 – 09:17 В отношение этого гражданина в ФССП ведется сводное исполнительное производство в пользу ряда взыскателей, на общую сумму более пяти с половиной миллионов рублей, в том числе, в пользу налоговой))
Если автомобиль считается единственным средством заработка, приставы не имеют права его изымать. В данном случае транспорт остается на хранении у владельца.
((ЛАЙФ 12:21 – 12:30 ОБРАЩЕНИЕ: Судебный пристав-исполнитель Тарасова Людмила Ивановна, осуществляю проверку имущественного положения. В отношении вас возбуждено исполнительное производство о котором вы уведомлены))
Производственное дело завели в январе этого года. Хозяин транспорта до сих пор не погасил в налоговую задолженность 50 тысяч рублей. Арестовать автомобиль могут даже если задолженность превышает три тысячи.
((СНХР Марина Тарасова, судебный пристав-исполнитель ОСП по Сеймскому округу г. Курска 16:08 – 16:40 По данному должнику возбуждено исполнительное производство в пользу налоговых платежей. Должник уведомлен надлежащим образом. Добровольно должник его не исполнил по имеющейся задолженности. В связи с чем был осуществлен выезд по адресу регистрации, где проверили имущественное положение должника, а именно ТС, на которое наложен арест. Должник получил акт описи ареста, и в течение 10 дней будет время для обжалования))
Фискальная задолженность – одно из приоритетных направлений работы судебных приставов.
((СНХР Олеся Веревкина, начальник отдела ОСП по Сеймскому округу города Курска 03:48 – 04:18 Судебными приставами осуществляется выход в адрес, именно наложение ареста на имущество должника, проверка имущественного положения. Должник имеет право оплатить задолженность в полном объеме с помощью кредитной карты по терминалу у судебного пристава-исполнителя. Также проводятся взыскания на расчетные счета, принадлежащие должнику – денежные средства, которые на нем находятся, и на периодические выплаты заработной платы и пенсий))
За пять месяцев сотрудники Федеральной службы судебных приставов закрыли около 150 тысяч исполнительных производств. Общая взысканная сумма более одного миллиарда рублей.
Сюжет об этом вышел на телеканале "ТАКТ".