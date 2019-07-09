8 июля в Курске маршрутка столкнулась с ВАЗом. Авария случилась на проспекте А. Дериглазова. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 11 часов 20 минут 42-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал по ул. К. Маркса со стороны ул. Светлая в направлении проспекта А. Дериглазова. Напротив д. № 15 по проспекту А. Дериглазова он столкнулся с впереди движущимся автомобилем ВАЗ-21101, за рулём которого был 58-летний автомобилист. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, его с ранениями доставили в 4-ю горбольницу.