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В Курской области дорогу не поделили два байкера. Пострадал подросток

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В Суджанском районе Курской области в столкновении двух любителей двухколёсного транспорта пострадал подросток.

Как сообщили в ГИБДД, вечером 8 июля примерно без четверти десять, 18-летний байкер на мотоцикле «РЕЙСЕР» (который, к слову, не был зарегистрирован в установленном порядке) ехал со стороны Суджи в сторону Льгова. На 48 км автодороги «Льгов – Суджа» парень выехал на встречку, где столкнулся с движущимся во встречном направлении мопедом «ОРИОН», которым управлял 21-летний парень. В результате ДТП оба водителя и 15-летний пассажир мопеда получили травмы. Всех доставили в суджанскую райбольницу.
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