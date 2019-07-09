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Лента новостей / В регионе

Курчатовские чиновники пировали на казённые деньги

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Прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в администрации Курчатовского района. Чиновники устраивали банкеты на казённые деньги. 

Распоряжением главы Курчатовского района было запланировано проведение мероприятия, приуроченного ко дню образования района. Финансироваться мероприятие должно было за счёт средств района по строке бюджета «Проведение мероприятий в области культуры», - сообщают в надзорном ведомстве.

Однако, как показала проверка, за бюджетные деньги чиновники купили, в том числе, алкоголь и продукты на сумму более 32 тыс. руб.

Таким же образом администрация организовала ещё несколько мероприятий. В результате на "праздники живота" ушло более 60 тысяч бюджетных рублей.

На основании постановления прокурора заместителя главы администрации Курчатовского района оштрафовали на 20 тыс. руб.
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