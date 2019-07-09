Директор турфирмы, обманувшая клиентов на полмиллиона, отправится на 3 года в колонию

Железногорский городской суд Курской области вынес приговор 48-летней директору туристической фирмы, которая признана виновной в мошенничестве в крупном размере.Женщина была учредителем и директором туристической фирмы, которая занималась продажей туров на различные курорты мира. Не получая желаемого дохода, бизнесвумен решила похищать деньги клиентов. Для этого под предлогом реализации туров по низким ценам она в присутствии покупателей посещала интернет-сайты различных туроператоров и агентств, якобы подыскивая варианты отдыха и заключала договоры о реализации путёвок. Однако исполнять условия соглашений она не собиралась. Полученные от клиентов деньги женщина не перечисляла туроператорам, а тратила на свои нужды.Таким способом ей удалось обмануть трёх клиентов на общую сумму 500 тыс. руб.Ранее женщину уже осудили за похищение 5 млн. руб. 38 клиентов этой туристической фирмы.По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Все украденные деньги мошенница вернула.