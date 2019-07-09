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Директор турфирмы, обманувшая клиентов на полмиллиона, отправится на 3 года в колонию

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Железногорский городской суд Курской области вынес приговор 48-летней директору туристической фирмы, которая признана виновной в мошенничестве в крупном размере.

Женщина была учредителем и директором туристической фирмы, которая занималась продажей туров на различные курорты мира. Не получая желаемого дохода, бизнесвумен решила похищать деньги клиентов. Для этого под предлогом реализации туров по низким ценам она в присутствии покупателей посещала интернет-сайты различных туроператоров и агентств, якобы подыскивая варианты отдыха и заключала договоры о реализации путёвок. Однако исполнять условия соглашений она не собиралась. Полученные от клиентов деньги женщина не перечисляла туроператорам, а тратила на свои нужды.

Таким способом ей удалось обмануть трёх клиентов на общую сумму 500 тыс. руб.

Ранее женщину уже осудили за похищение 5 млн. руб. 38 клиентов этой туристической фирмы.

По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Все украденные деньги мошенница вернула.

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