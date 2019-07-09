Курянка осталась без отдыха в Сочи, купив путёвку на фейковом сайте. Девушка нашла в Интернете страницу отеля «Сочи Парк», расположенного на побережье Чёрного моря. На сайте было много информации, в том числе фото номеров и территории гостиницы. Выбрав варианты отдыха, она написала на указанный адрес электронной почты. В ответном письме администратор, подтвердил бронирование и предложил перевести задаток, почти 30 тысяч рублей на банковскую карту. Выполнив все указания, девушка стала ждать начала отпуска. Но через несколько дней случайно нашла в одной из социальных сетей группу, где люди рассказывали, как потеряли деньги, заказав путёвки на сайте-двойнике отеля «Сочи Парк». После этого курянка позвонила непосредственно в гостиницу и поняла, что тоже стала жертвой мошенников.Тогда девушка обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.- В настоящее время фейковый сайт продолжает работать и принимать заказы на бронирование. Информация о вредоносном ресурсе направлена в соответствующие госорганы. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение лиц подозреваемых в мошенничестве, - сообщили в городском УМВД.С каждым днём подобных преступлений совершается всё больше. Стоит быть особенно осторожным бронируя отели и гостиницы в Интернете. Необходимо пользоваться только проверенными, официальными сайтами и с большой осторожностью переводить задаток. Как правило мошенники предлагают проживание в гостиницах и пансионатах по более низкой цене. Желание сэкономить практически всегда оборачивается финансовыми потерями.