  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка осталась без отдыха в Сочи, купив путёвку на фейковом сайте

Читайте также

Курянка осталась без отдыха в Сочи, купив путёвку на фейковом сайте. Девушка нашла в Интернете страницу отеля «Сочи Парк», расположенного на побережье Чёрного моря. На сайте было много информации, в том числе фото номеров и территории гостиницы. Выбрав варианты отдыха, она написала на указанный адрес электронной почты. В ответном письме администратор, подтвердил бронирование и предложил перевести задаток, почти 30 тысяч рублей на банковскую карту. Выполнив все указания, девушка стала ждать начала отпуска. Но через несколько дней случайно нашла в одной из социальных сетей группу, где люди рассказывали, как потеряли деньги, заказав путёвки на сайте-двойнике отеля «Сочи Парк». После этого курянка позвонила непосредственно в гостиницу и поняла, что тоже стала жертвой мошенников. 

Тогда девушка обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело. 

- В настоящее время фейковый сайт продолжает работать и принимать заказы на бронирование. Информация о вредоносном ресурсе направлена в соответствующие госорганы. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение лиц подозреваемых в мошенничестве, - сообщили в городском УМВД. 

С каждым днём подобных преступлений совершается всё больше. Стоит быть особенно осторожным бронируя отели и гостиницы в Интернете. Необходимо пользоваться только проверенными, официальными сайтами и с большой осторожностью переводить задаток. Как правило мошенники предлагают проживание в гостиницах и пансионатах по более низкой цене. Желание сэкономить практически всегда оборачивается финансовыми потерями.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Мосгорсуд игнорирует рекомендации руководства страны

В Курской области прокуратура выявила нарушения в деятельности службы судебных приставов

В Курской области налоговый инспектор погорел на взятке и подделке документов

Комиссия нашла отклонения от нормативов в новом асфальте на улице Красной Армии Курска

Комиссия не выявила нарушений в работе курского водохранилища

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске