Курянка осталась без отдыха в Сочи, купив путёвку на фейковом сайте
Тогда девушка обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.
- В настоящее время фейковый сайт продолжает работать и принимать заказы на бронирование. Информация о вредоносном ресурсе направлена в соответствующие госорганы. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение лиц подозреваемых в мошенничестве, - сообщили в городском УМВД.
С каждым днём подобных преступлений совершается всё больше. Стоит быть особенно осторожным бронируя отели и гостиницы в Интернете. Необходимо пользоваться только проверенными, официальными сайтами и с большой осторожностью переводить задаток. Как правило мошенники предлагают проживание в гостиницах и пансионатах по более низкой цене. Желание сэкономить практически всегда оборачивается финансовыми потерями.