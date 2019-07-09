Комиссия не выявила нарушений в работе курского водохранилища

В работе курского водохранилища не выявлено нарушений. Гидротехнические сооружения водохранилища проверила комиссия, в которую вошли представители Верхне-Донского управления Ростехнадзора и Главного управления МЧС России по Курской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации.По результатам обследования специалисты заключили, что ГТС соответствуют действующим нормам и правилам, эксплуатация осуществляется без нарушений действующего законодательства, предписания органов государственного надзора выполняются.В этом году из областного бюджета выделено около 18,5 млн рублей на текущий ремонт ГТС курского водохранилища. Планируется, что на эти средства отремонтируют контрольно-измерительную аппаратуру правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения водохранилища, а также подводные элементы ГТС и др.