Комиссия не выявила нарушений в работе курского водохранилища
По результатам обследования специалисты заключили, что ГТС соответствуют действующим нормам и правилам, эксплуатация осуществляется без нарушений действующего законодательства, предписания органов государственного надзора выполняются.
В этом году из областного бюджета выделено около 18,5 млн рублей на текущий ремонт ГТС курского водохранилища. Планируется, что на эти средства отремонтируют контрольно-измерительную аппаратуру правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения водохранилища, а также подводные элементы ГТС и др.