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Комиссия не выявила нарушений в работе курского водохранилища

Комиссия не выявила нарушений в работе курского водохранилища

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В работе курского водохранилища не выявлено нарушений. Гидротехнические сооружения водохранилища проверила комиссия, в которую вошли представители Верхне-Донского управления Ростехнадзора и Главного управления МЧС России по Курской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации. 

По результатам обследования специалисты заключили, что ГТС соответствуют действующим нормам и правилам, эксплуатация осуществляется без нарушений действующего законодательства, предписания органов государственного надзора выполняются. 

В этом году из областного бюджета выделено около 18,5 млн рублей на текущий ремонт ГТС курского водохранилища. Планируется, что на эти средства отремонтируют контрольно-измерительную аппаратуру правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения водохранилища, а также подводные элементы ГТС и др. 
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