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В Курской области прокуратура выявила нарушения в деятельности службы судебных приставов

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В Горшеченском районе Курской области прокуратура выявила нарушения в деятельности службы судебных приставов

Выяснилось, что территориальный отдел судебных приставов не привлекал злостных неплательщиков алиментов к ответственности.

На основании постановления прокурора их наказали административным арестом.

А одну из неплательщиц - 32-летнюю местную жительницу, которая без уважительных причин не выплачивает алименты на содержание 9-летнего сына теперь ждёт уголовное дело. Материал направлен в территориальный отдел судебных приставов.

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