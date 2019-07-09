В Курской области прокуратура выявила нарушения в деятельности службы судебных приставов

В Горшеченском районе Курской области прокуратура выявила нарушения в деятельности службы судебных приставовВыяснилось, что территориальный отдел судебных приставов не привлекал злостных неплательщиков алиментов к ответственности.На основании постановления прокурора их наказали административным арестом.А одну из неплательщиц - 32-летнюю местную жительницу, которая без уважительных причин не выплачивает алименты на содержание 9-летнего сына теперь ждёт уголовное дело. Материал направлен в территориальный отдел судебных приставов.