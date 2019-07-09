В Курской области налоговый инспектор погорел на взятке и подделке документов

Золотухинский районный суд вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.С апреля 2015 года по август 2016-го налоговый инспектор под видом проверки индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в п. Золотухино, Поныровском, Фатежком, Курском районах и в Курчатове, составлял фиктивные акты по контролю и надзору, а также протоколы об административном правонарушении. В них он писал, что предприниматели не применялти контрольно-кассовую технику. Сам ставил подписи в акте и протоколах якобы от имени понятых и покупателей, либо просил сделать это других.В сентябре 2016 года налоговый инспектор в телефонном разговоре потребовал от индивидуального предпринимателя передать ему 20-30 тыс. руб. за общее покровительство и непроведение до 1 января 2017 года проверок применения контрольно-кассовой техники.О поступившем предложении коммерсант сообщила в полицию. Во время передачи части взятки инспектора задержали.Отделался инспектор условным сроком - 2 года плюс 1,5 года испытательного срока. Кроме того он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 2,5 года.