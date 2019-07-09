Комиссия нашла отклонения от нормативов в новом асфальте на улице Красной Армии Курска

Сегодня на ул. Красной Армии Курска работала комиссия - специалисты МКУ «Городская инспекция ЖКХ» совместно с общественниками обследовали качество дорожного покрытия, восстановленного после ремонта теплосетей. В результате выявились различные отклонения от нормативных параметров. Акт результатов проверки с требованием устранить нарушения направят в адрес руководства курского филиала ПАО «Квадра».Напомним, «Квадра» завершила работы по реконструкции тепловой сети на улице Красной Армии (на участке от улицы Белинского до улицы Добролюбова) два дня назад. Теперь эта важная для Курска транспортная артерия действует в полную силу.Как отметили в компании, заменено 450 метров трубопровода, реконструировано 4 тепловые камеры, установлена новая запорная арматура.Работала на объекте подрядная организация ООО «Элитиум» (Белгород) и, согласно указанному в ордере на производство земляных работ сроку, должна была завершить их до 30 июля. Утверждённый график строительно-монтажных работ выдерживался на всех этапах. Однако, когда начались работы по уплотнению песчаного основания, жители расположенных поблизости домов стали жаловаться на шумную технику, в частности виброкатки. В связи с этим подрядчику пришлось снизить мощность трамбовки, что привело к увеличению сроков восстановления дорожного полотна на участке ремонта теплосетей, - поясняют в мэрии.3 июля в ходе выездного совещания управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов заверил главу города Виктора Карамышева, что все работы по восстановлению разрушенного благоустройства завершатся не позднее 6 июля. К началу недели асфальтобетонное покрытие было восстановлено, движение транспорта по ул. Красной Армии возобновлено.